بالفيديو .. رائد التحدي يسقط الوحدة بـ«سيناريو قاتل»

بسيناريو قاتل وجنوني، حول فريق الرائد الأول لكرة القدم تأخره بهدفين إلى هدف أمام ضيفه الوحدة إلى فوز مثير بثلاثة أهداف منها اثنين بين الدقيقتين 91 و95، وضلك، ضمن مباريات المرحلة التاسعة من دوري محمد بن سلمان للمحترفين الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.
وواصل «رائد التحدي» انتصاراته بعد أن تجاوز ضمك في المرحلة الماضية، وانتصار مثير على الوحدة صعد به إلى المركز التاسع بـ13 نقطة مع تبقي مباراة مؤجلة له مع غريمه التعاون، فيما تجمد رصيد الضيوف عند 15 نقطة في المركز الخامس.
وقص أهل الدار شريط أهداف اللقاء عبر جلال الداوودي في الدقيقة الـ42، قبل أن يعود الضيوف ليقولوا كلمتهم في غضون 5 دقائق، بعد تحصلهم على جزائية ترجمها أنسيلمو إلى هدف في الدقيقة 75، قبل أن يتكرر الحدث بركلة جزاء ثانية سجلها جودوين للوحدة في الدقيقة 80.
ولكن الأمر لم ينته عند ذلك باستثمار الداوودي كرة ثابتة سجل منها هدف التعديل في الدقيقة 91، قبل أن يحسم رائد الغامدي المباراة لمصلحة أصحاب الأرض بهدف ثالث في الدقيقة 95 مستغلاً تقدم حارسالوحدة مصطفى زغبة إلى منتصف الملعب فأرسل الكرة من فوقه إلى الشباك.
وفق “الرياضية”.