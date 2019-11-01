القوس يعلق على لقطة “المعيوف” مع مدرب الهلال” لوشيسكو”

علق الإعلامي الرياضي بتال القوس على لقطة حارس الهلال مع مدربه “لوشيسكو” عقب تسجيل الفتح للهدف الثاني في المباراة التي أقيمت أمس بين الفريقين ضمن الجولة التاسعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت بالتعادل بين الفريقين بثلاثة أهداف لكل منهما.
وكتب القوس عبر حسابه الرسمي على تويتر” لقطة الحارس الدولي عبد الله المعيوف تجاه مدربه بعد هدف الفتح الثاني تخبر عن أشياء كثيرة”.
وأضاف” بعض الهلاليين الغيورين تحدثوا وانتقدوا بعد الإياب أمام السد.. ثم بعد الديربي.. كانوا يواجهون بمقولة: مو وقته ورانا نهائي”. وفق “المرصد”.
واختتم قائلاً” إذا لم ينتقد الفريق قبل النهائي الكبير فلا فائدة من الانتقاد بعده”.
لقطة الحارس الدولي عبد الله المعيوف تجاه مدربه بعد هدف الفتح الثاني تخبر عن أشياء كثيرة..
— بتال القوس (@battalalgoos) November 1, 2019