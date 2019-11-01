“ذبحتونا” .. نصراوي يقدم الحل لإدارة الاتحاد تفاديًا للكوارث

حرص النجم فهد الهريفي، لاعب النصر والمنتخب السعودي الأسبق، على تقديم حل مثالي لإدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي؛ وذلك بسبب تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الأخيرة.
ووجه الهريفي رسالة قوية لإدارة الاتحاد عبر حسابه في تويتر قائلًا: تبون الحل يا اتحاديين، على الإدارة أن يتحركوا ويذهبون لجمع أعضاء الشرف، مع الذهاب لهيئة الرياضة في جلب بعض المحليين وتغيير الأجانب في الشتوية أو يتركوا النادي.
وأضاف الهريفي: إلى إدارة الاتحاد “ذبحتونا” مدرب يروح ومدرب يجي ما هي في المدرب، وربي جمهور العميد ما يستاهل اللي يحصل له. وفق “المواطن”.