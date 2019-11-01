“النيابة” تبدأ التحقيق مع المتورطين في واقعة إركاب شخصٍ في صندوق سيارة وتهديده بسـلاح ناري

باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق في الواقعة التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يقوم بإركاب شخص بالقوة داخل الصندوق الخلفي لمركبة بيضاء من نوع (كيا) وتهديده بسـلاح ناري من نوع رشاش بأحد شوارع مدينة الرياض بحي لبن.
وقال مصدر مسؤول في النيابة إن التحقيق شمل 3 أشخاص مشاركين في الجريمة، وجرى إحالة المجني عليه للمستشفى للكشف عليه والإفادة عن وضعه الصحي بتقرير طبي مفصل، كما جرى حجز السـلاح والسيارة المستخدمة في الجريمة، وجارٍ استكمال إجراءات القضية في ضوء نظام الإجراءات الجزائية، مؤكداً أن قضايا إشهار السـلاح الناري بقصد التهديد أو الاعتداء من القضايا الكبيرة الموجبة للتوقيف. وفق “أخبار 24”.
وفي السياق ذاته قدم النائب العام الشكر لرجال الأمن على سرعة اتخاذ إجراءات الاستدلال الأولية وضبط الجناة في وقت قياسي متلبسين بالجرم المشهود، وأثنى على تعاون المبلّغ عن الجريمة؛ فالمواطن والمقيم هم رجل الأمن الأول، مؤكداً أن النيابة ستُطالب بأقصى العقوبات بما يحفظ للمواطنين والمقيمين أمنهم وسكينتهم واطمئنانهم.