نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “النيابة” تبدأ التحقيق مع المتورطين في واقعة إركاب شخصٍ في صندوق سيارة وتهديده بسـلاح ناري
01/11/2019   11:20 م

“النيابة” تبدأ التحقيق مع المتورطين في واقعة إركاب شخصٍ في صندوق سيارة وتهديده بسـلاح ناري

+ = -
755

باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق في الواقعة التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يقوم بإركاب شخص بالقوة داخل الصندوق الخلفي لمركبة بيضاء من نوع (كيا) وتهديده بسـلاح ناري من نوع رشاش بأحد شوارع مدينة الرياض بحي لبن.

وقال مصدر مسؤول في النيابة إن التحقيق شمل 3 أشخاص مشاركين في الجريمة، وجرى إحالة المجني عليه للمستشفى للكشف عليه والإفادة عن وضعه الصحي بتقرير طبي مفصل، كما جرى حجز السـلاح والسيارة المستخدمة في الجريمة، وجارٍ استكمال إجراءات القضية في ضوء نظام الإجراءات الجزائية، مؤكداً أن قضايا إشهار السـلاح الناري بقصد التهديد أو الاعتداء من القضايا الكبيرة الموجبة للتوقيف. وفق “أخبار 24”.

وفي السياق ذاته قدم النائب العام الشكر لرجال الأمن على سرعة اتخاذ إجراءات الاستدلال الأولية وضبط الجناة في وقت قياسي متلبسين بالجرم المشهود، وأثنى على تعاون المبلّغ عن الجريمة؛ فالمواطن والمقيم هم رجل الأمن الأول، مؤكداً أن النيابة ستُطالب بأقصى العقوبات بما يحفظ للمواطنين والمقيمين أمنهم وسكينتهم واطمئنانهم.

“النيابة” تبدأ التحقيق مع المتورطين في واقعة إركاب شخصٍ في صندوق سيارة وتهديده بسـلاح ناري

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885071624.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.