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أخبار محلية > بالفيديو.. مدير “جمعية الذوق العام”: التبليغ يكون بالاتصال دون تصوير.. وهذا تفسير مخالفة “الشورت”
01/11/2019   11:18 م

بالفيديو.. مدير “جمعية الذوق العام”: التبليغ يكون بالاتصال دون تصوير.. وهذا تفسير مخالفة “الشورت”

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استعرض المدير العام للجمعية السعودية للذوق العام بدر الزياني، أبرز الملامح والضوابط عن لائحة الذوق العام، ومسألة ارتداء “الشورت” التي أثارت الجدل خلال الأيام الماضية.

وقال الزياني في لقاء على قناة “السعودية” اليوم (الجمعة)، إن البلاغات عن مخالفة الذوق العام تتم الآن عبر مراكز الشرطة والمرحلة الثانية ستكون من خلال الشركات الأمنية، وأن آلية التبليغ عن المخالفين بالاتصال فقط دون تصويرهم.

وفيما يخص مسألة الشورت التي أثارت الجدل، قال إن الفقرة 8 من لائحة نظام الذوق العام نصّت على أن مخالفة ارتداء اللباس غير اللائق تختلف بحسب طبيعة المكان، ومسألة ارتداء “الشورت” تعود لأنظمة المكان، فلبسه في المسبح أو النوادي لا يعد مخالفة، لكن إذا ذُهِبَ به للبقالة أو المولات يعتبر مخالفاً للذوق العام. وفق “أخبار 24”.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت بداية الشهر الماضي بدء تطبيق لائحة المحافظة على الذوق العام، والتي تتضمن 19 مخالفة يعاقب مرتكبها بغرامات مالية، أقلها 50 ريالاً وأعلاها 3000 ريال.

بالفيديو.. مدير “جمعية الذوق العام”: التبليغ يكون بالاتصال دون تصوير.. وهذا تفسير مخالفة “الشورت”

أخبار محلية
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