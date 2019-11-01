بالفيديو.. تركي آل الشيخ: أبي أعرف مين زعلان من الترفيه وكل الفعاليات “فُل”؟

أعلن رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ أن عدد الزائرين لفعاليات موسم الرياض حتى اليوم الجمعة وصل إلى 5 ملايين زائر، مشيراً إلى أن جميع مناطق الفعاليات الآن “فل”.
جاء ذلك في مقطع فيديو نشره آل الشيخ عبر حسابه في “تويتر” قال فيه: “نبض الرياض فل، البوليفارد فل، ونترلاند فل، السفاري فل، الحفلات sold out (بيعت تذاكرها)، المربع والمطاعم فل، واجهة الرياض فل، أبي أعرف مين زعلان من الترفيه! 5 مليون زائر و100 ألف سائح في أسبوعين ولسه باقي 8 (أسابيع)”.
يُذكر أن موسم الرياض يضم أكثر من 100 فعالية مختلفة على مدار 70 يوماً في 12 منطقة بالعاصمة، تحتوي على مطاعم ومَقَاهٍ ومسارح ومعارض وملاهٍ، علاوة على المناطق الخاصة بالتراث والفن الأصيل.
اهداء لورى الشبك 🇸🇦🔥💪🏻 pic.twitter.com/PuaYZmHAHS
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 1, 2019
وفق “أخبار 24”.