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اخبار رياضية > إقامة أكاديمية وملعب للجولف في حي السفارات
01/11/2019   11:17 م

إقامة أكاديمية وملعب للجولف في حي السفارات

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وقّعت الهيئة العامة لحي السفارات اتفاقية شراكة استراتيجية مع الاتحاد السعودي للجولف، بهدف إقامة أكاديمية وملعب للجولف في الحي، وذلك على هامش برامج مبادرة مستقبل الاستثمار.

ويضم المشروع ملعباً للجولف وأكاديمية بمواصفات عالمية، ومجمعاً سكنياً ومرافق ترفيهية وصالة رياضية، حيث وقّع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لحي السفارات الدكتور فهد بن مشيط، والرئيس التنفيذي لاتحاد الجولف ماجد السرور.

يُذكر أن الهيئة العامة لحي السفارات تسعى إلى تحويل الحي إلى مدينة نموذجية بنمط حياة على أعلى مستوى من الرفاهية، وتفعيل أنشطة تجمع بين الثقافات العالمية المختلفة. بهدف تطوير الحي وتوفير احتياجاته في جميع المجالات. وفق “أخبار 24”.

إقامة أكاديمية وملعب للجولف في حي السفارات

اخبار رياضية
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