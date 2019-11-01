شاهد.. شرطة جدة تضبط مروجي خمور وبحوزتهم كمية معدة للتوزيع

ألقت شرطة محافظة جدة القبض على ثلاثة مروجين للخمور وضبطت بحوزتهم الكمية المعدة للتوزيع.
وأبانت الشرطة أن المضبوطين من الجنسيتين الهندية والإثيوبية، وضُبط معهم 21 صندوقاً تحتوي على 252 عبوة.
وجرى إحالة المتهمين الثلاثة إلى الجهات المختصة، في حين صودرت المضبوطات تمهيداً لإتلافها.
#شرطة_جدة:
القبض على 3 مقيمين من الجنسية الهندية والإثيوبية يروجون المُسكر
..تم ضبط 21 صندوقًا تحوي 252 عبوة pic.twitter.com/vLSpfdavxx
— إمارة منطقة مكة (@makkahregion) November 1, 2019
مراسل #الإخبارية سامي الشيباني:
شرطة #جدة تضبط شاحنة محملة بكمية من الخمور وتقبض على مستقبل الشحنة وقائد الشاحنة pic.twitter.com/U7SeLej4dq
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 1, 2019
وفق “أخبار 24”.