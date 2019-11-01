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أخبار المناطق > شاهد.. شرطة جدة تضبط مروجي خمور وبحوزتهم كمية معدة للتوزيع
01/11/2019   11:16 م

شاهد.. شرطة جدة تضبط مروجي خمور وبحوزتهم كمية معدة للتوزيع

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ألقت شرطة محافظة جدة القبض على ثلاثة مروجين للخمور وضبطت بحوزتهم الكمية المعدة للتوزيع.

وأبانت الشرطة أن المضبوطين من الجنسيتين الهندية والإثيوبية، وضُبط معهم 21 صندوقاً تحتوي على 252 عبوة.

وجرى إحالة المتهمين الثلاثة إلى الجهات المختصة، في حين صودرت المضبوطات تمهيداً لإتلافها.

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. شرطة جدة تضبط مروجي خمور وبحوزتهم كمية معدة للتوزيع

أخبار المناطق
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