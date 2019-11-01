“الداخلية” تضبط 37 ألف مخالف خلال أسبوع

قالت وزارة الداخلية إن عدد مخالفي نظام العمل والإقامة الذين تم ضبطهم منذ بدء الحملة الأمنية المشتركة في كافة مناطق المملكة، وصل إلى 4,106,219 مخالفاً، مسجلة زيادة 37,897 مخالفاً عن الإحصائية المعلن عنها الأسبوع الماضي والتي كانت 4,068,322.
وأوضحت الوزارة أن المخالفين منهم 3,209,068 مخالفاً لنظام الإقامة، و631,628 مخالفاً لنظام العمل، و265,523 مخالفاً لنظام أمن الحدود، ومن تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة 71,586 شخصاً، 44 % منهم يمنيو الجنسية، و53 % إثيوبيو الجنسية، و3 % جنسيات أخرى، كما تم ضبط 2866 شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.
كما بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم 4,643 شخصاً، وإجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة 1,658، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق 1628 منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم 30 سعودياً. حسب “أخبار 24”.
ويخضع حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 15216 وافداً مخالفاً، منهم 13,337 رجُلاً، و1,879 امرأة، وتم إيقاع العقوبات الفورية بحق 567,824 مخالفاً، وإحالة 521,391 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 688,984 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 1,025,699 مخالفاً.
ضبط ” 4.106.219 ” مخالفاً في الحملة الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.
#وطن_بلا_مخالف pic.twitter.com/l6zjimrRMp
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) November 1, 2019