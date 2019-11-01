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أخبار المناطق > أمير الشرقية يُوافق على تشكيل لجنة لمعالجة ظاهرة التصحر
01/11/2019   11:13 م

أمير الشرقية يُوافق على تشكيل لجنة لمعالجة ظاهرة التصحر

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أصدر أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، قراراً بالموافقة على إنشاء لجنة لمكافحة ظاهرة التصحر، استناداً لدراسة رفعتها غرفة المنطقة.

وتضم اللجنة التي يترأسها أمير المنطقة، ممثلي عدد من القطاعات الحكومية؛ مثل شرطة المنطقة الشرقية، وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، والمؤسسة العامة للري، وغرفة الشرقية، والجمعيات والأشخاص المهتمين بهذا الشأن.

وتتلخص مهام اللجنة في العمل على المحافظة على الرقعة الخضراء، والعمل على زيادتها عبر حملات التشجير، والعمل على الحد من آثار العمليات الصناعية على البيئة، بالإضافة إلى تنسيق جهود الجهات ذات العلاقة من جهات حكومية وأهلية وغير ربحية.وفق “أخبار 24”.

أمير الشرقية يُوافق على تشكيل لجنة لمعالجة ظاهرة التصحر

أخبار المناطق
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