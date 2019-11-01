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أخبار محلية > إصابة لاعب سابق بنادي النصر بمرض نادر وخطير
01/11/2019   3:51 م

إصابة لاعب سابق بنادي النصر بمرض نادر وخطير

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فأجأ لاعب النصر السابق عبدالرحمن البيشي محبيه ومتابعيه على “تويتر”، بإعلان إصابته بمرض نادر وهو مرض “التصلب الجانبي”، طالبا الدعاء له بالشفاء.

وجاء إعلان البيشي عن إصابته بـ”التصلب الجانبي” في تغريدة له عبر حسابه على موقع “تويتر”، قال فيها: “تأكدت إصابتي بمرض التصلب الجانبي النادر حول العالم.. المرض خطير والتعب يزداد”، مؤكداً يقينه بأن الله سيشفيه مهما كان رأي الأطباء، طالباً من الجميع الدعاء له بالشفاء.

واللاعب البيشي الملقب بـ”الأباتشي” من مواليد 1983، وهو مهاجم تدرج في الفئات السنية بنادي النصر إلى أن صعد للفريق الأول، ونال شهرة أكثر بعد تسجيله هدفاً في مرمى الهلال في أول مشاركة له في الديربي، كما شارك مع المنتخب الأولمبي السعودي في كأس آسيا عام 2004، وأنهى النصر عقده مطلع موسم 2008/2009. حسب “أخبار 24”.

إصابة لاعب سابق بنادي النصر بمرض نادر وخطير

أخبار محلية, اخبار رياضية
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