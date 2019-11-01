إصابة لاعب سابق بنادي النصر بمرض نادر وخطير

فأجأ لاعب النصر السابق عبدالرحمن البيشي محبيه ومتابعيه على “تويتر”، بإعلان إصابته بمرض نادر وهو مرض “التصلب الجانبي”، طالبا الدعاء له بالشفاء.
وجاء إعلان البيشي عن إصابته بـ”التصلب الجانبي” في تغريدة له عبر حسابه على موقع “تويتر”، قال فيها: “تأكدت إصابتي بمرض التصلب الجانبي النادر حول العالم.. المرض خطير والتعب يزداد”، مؤكداً يقينه بأن الله سيشفيه مهما كان رأي الأطباء، طالباً من الجميع الدعاء له بالشفاء.
واللاعب البيشي الملقب بـ”الأباتشي” من مواليد 1983، وهو مهاجم تدرج في الفئات السنية بنادي النصر إلى أن صعد للفريق الأول، ونال شهرة أكثر بعد تسجيله هدفاً في مرمى الهلال في أول مشاركة له في الديربي، كما شارك مع المنتخب الأولمبي السعودي في كأس آسيا عام 2004، وأنهى النصر عقده مطلع موسم 2008/2009. حسب “أخبار 24”.
الحمدلله على كل حال.
تاكدت اصابتي بمرض (التصلب الجانبي) النادر حول العالم… المرض خطير والتعب يزداد وفي المقابل يقيني بان الله سيشفيني يزداد ايضا مهما ابعدوا عني الامل… اليوم جمعة وساعة استجابة دعواتكم لي ،،، ولا حول ولاقوة الا بالله ..
— عبدالرحمن البيشي (@bishi_10) November 1, 2019