بـ200 محطة وقود.. “النفط الهندية” تعتزم الاستثمار في المملكة مع إحدى الشركات الوطنية

ذكرت صحف هندية أنه من المتوقع أن تبدأ شركة النفط الهندية (Indian Oil) تأسيس شراكة مع إحدى الشركات الوطنية السعودية، وفتح محطات بيع الوقود في المملكة.
وقالت الصحف إن الشركتين الهندية والوطنية ستؤسسان في غضون ستة أشهر شركة مناصفة بينهما، ومن ثم فتح نحو 200 محطة لبيع الوقود والزيوت والخدمات الأخرى في مختلف مناطق المملكة.
ونقلت عن مدير التسويق في الشركة الهندية أن الشركات تنتظر الآن انتهاء بعض الإجراءات والحصول على الموافقات من السلطات المختصة بالمملكة للشروع في فتح أول المنافذ خلال ستة أشهر. وفق “أخبار 24”.
وأشارت الصحف إلى أن شركة (Indian Oil) وقعت اتفاقية مع شركة “الجري” السعودية خلال زيارة رئيس الوزراء “ناريندرا مودي” مؤخراً إلى المملكة.