العنزي: النصر هز الهلال.. والكل صار يأخذ حصته من الأزرق!

علق الكاتب والناقد الرياضي محمد شنوان العنزي عقب تعادل الهلال مع الفتح 3-3 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة التاسعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .
وكتب العنزي عبر الرسمي على تويتر ” تماسكوا أصدقائي الهلاليين .. ترى ” العالمية ماتعوض” .. والدوري يتعوض السنة الجاية..!
وأضاف ” بكل مباراة ريحوا اللاعبين آسيا أهم ..! لاتزعلون من النتائج المحلية .!! وعلى فكرة كانت خسارة .. والحكم انقذكم ..! افرحوا بالتعادل ” العالمية قربت” ..!. وفق “المرصد”.
وتابع ” الظاهر .. أن النصر مايحتاج مباراته المؤجلة ..!
واختتم قائلاً” النصر هز الهلال ، والكل صار يأخذ حصته من الأزرق ..!