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اخبار رياضية > العنزي: النصر هز الهلال.. والكل صار يأخذ حصته من الأزرق!
01/11/2019   1:48 م

العنزي: النصر هز الهلال.. والكل صار يأخذ حصته من الأزرق!

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علق الكاتب والناقد الرياضي محمد شنوان العنزي عقب تعادل الهلال مع الفتح 3-3 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة التاسعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

وكتب العنزي عبر الرسمي على تويتر ” تماسكوا أصدقائي الهلاليين .. ترى ” العالمية ماتعوض” .. والدوري يتعوض السنة الجاية..!

وأضاف ” بكل مباراة ريحوا اللاعبين آسيا أهم ..! لاتزعلون من النتائج المحلية .!! وعلى فكرة كانت خسارة .. والحكم انقذكم ..! افرحوا بالتعادل ” العالمية قربت” ..!. وفق “المرصد”.

وتابع ” الظاهر .. أن النصر مايحتاج مباراته المؤجلة ..!

واختتم قائلاً” النصر هز الهلال ، والكل صار يأخذ حصته من الأزرق ..!

العنزي: النصر هز الهلال.. والكل صار يأخذ حصته من الأزرق!

اخبار رياضية
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