جروس: سعيد بنقاط ديربي جدة.. وعلينا مضاعفة الجهود

أبدى مدرب الأهلي السويسري كريستيان جروس، سعادته بالفوز الذي أمام الاتحاد بهدفين مقابل هدف مساء اليوم الخميس، مؤكداً في الوقت نفسه حاجة فريقه لمضاعفة الجهود خلال المرحلة المقبلة.
وقال جروس خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: سعيد بالفوز والحصول على النقاط الثلاث بعد خسارة المباراة الماضية، وعلينا العمل بشكل أكبر في المرحلة المقبلة لتحقيق الانتصارات المتتالية وإسعاد جماهير الأهلي التي أشكرها على الحضور الرائع في المباراة وأتوقع أن يدعموا الفريق بشكل أكبر مستقبلًا.
وأضاف: الديربي دائمًا مباراة خاصة، تحدثت مع اللاعبين خلال الفترة الماضية أنه عندما تسجل هدف في الاتحاد من الصعب أن يعود، وفي الشوط الأول كان هناك تقارب ممتاز بين اللاعبين كما أن العويس تألق خلال مجريات المواجهة.. الأجواء المناخية تؤثر على النواحي البدنية دائمًا، وعلينا بذل مجهود أكبر في التحرك بدون كرة خاصة في النواحي الهجومية، وعلينا التعود على هذه الأجواء في المباريات القادمة. وفق “الرياض”.
مضيفًا: راضي تمامًا عن أداء سعيد المولد اليوم، كما كان سببًا في صناعة الهدف الثاني، وعليه أن يقوم بعمل بدني مميز حتى يستعيد كامل مستواه الفني في الفترة المقبلة، وعبدالله حسون من اللاعبين الجيدين في تشكيلة الفريق.
وواصل: خروج دجانيني كان بسبب الإصابة التي لحقت به أثناء المباراة، كما أن إشراك محمد آل فتيل لإجادته في الكرات الهوائية ومساعدة ثنائي خط الدفاع بعد إشراك عدد من مهاجمي الاتحاد في الشوط الثاني.