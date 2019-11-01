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اخبار رياضية > جستنيه: “الحظ” لعب مع الأهلي.. والعبدلي ذكرني بدوري الحواري
01/11/2019   1:47 م

جستنيه: “الحظ” لعب مع الأهلي.. والعبدلي ذكرني بدوري الحواري

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اعتبر الكاتب الرياضي عدنان جستنيه أن “الحظ” لعب مع فريق النادي الأهلي خلال فوزه على الاتحاد في ديربي جدة أمس، مشيرا إلى أن مدرب الاتحاد ذكره بدوري الحواري، بحسب تعبيره.

وقال جستنيه عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “مبروك للأهلي الذي كان الحظ يلعب معه بشكل غير طبيعي فخرج فائزاً في مباراة لا يستحق نقاطها الثلاثة”.

وأضاف: “حظاً أوفر للاتحاد الذي اتضح أن مشكلته الحقيقية تكمن في فكر المدربين أولاً وأخيراً، الأول سييرا كان عنيداً والثاني العبدلي بالمختصر المفيد ذكرني بدوري الحواري”. حسب “أخبار 24”.

يذكر أن الاتحاد خسر من الأهلي بهدف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما بملعب الجوهرة بجدة الخميس، في قمة الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

 

جستنيه: “الحظ” لعب مع الأهلي.. والعبدلي ذكرني بدوري الحواري

اخبار رياضية
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