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اخبار رياضية > الفراج: لم يعد ديربي جدة بل ديربي الأهلي.. المشهد في الاتحاد مؤلم
01/11/2019   1:45 م

الفراج: لم يعد ديربي جدة بل ديربي الأهلي.. المشهد في الاتحاد مؤلم

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انتقد الإعلامي الرياضي وليد الفراج الأوضاع داخل نادي الاتحاد وأداء الفريق في مبارياته ضد الأهلي، مشيداً بالأخير، ومعتبراً أن المباراة بين الفريقين لم تعد ديربي جدة بل ديربي الأهلي.

وقال الفراج في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “لم يعد ديربي جدة، بل ديربي الأهلي.. إن الفوارق الفنية بين قطبي جدة أصبحت كبيرة”.

وأوضح أن الأهلي استطاع رغم كل العقبات التي مرت عليه منذ 2018 أن يصمد ويبقى قادراً على المنافسة في الدوري. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن “المشهد في الاتحاد أكثر من مؤلم لمن يعشق العميد”، مختتماً تغريدته بالقول: “جدة أهلي وبحر”.

 

الفراج: لم يعد ديربي جدة بل ديربي الأهلي.. المشهد في الاتحاد مؤلم

اخبار رياضية
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