الفراج: لم يعد ديربي جدة بل ديربي الأهلي.. المشهد في الاتحاد مؤلم

انتقد الإعلامي الرياضي وليد الفراج الأوضاع داخل نادي الاتحاد وأداء الفريق في مبارياته ضد الأهلي، مشيداً بالأخير، ومعتبراً أن المباراة بين الفريقين لم تعد ديربي جدة بل ديربي الأهلي.
وقال الفراج في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “لم يعد ديربي جدة، بل ديربي الأهلي.. إن الفوارق الفنية بين قطبي جدة أصبحت كبيرة”.
وأوضح أن الأهلي استطاع رغم كل العقبات التي مرت عليه منذ 2018 أن يصمد ويبقى قادراً على المنافسة في الدوري. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن “المشهد في الاتحاد أكثر من مؤلم لمن يعشق العميد”، مختتماً تغريدته بالقول: “جدة أهلي وبحر”.
لم يعد ديربي #جدة ، بل ديربي #الاهلي ، ان الفوارق الفنية بين قطبي جدة اصبحت كبيرة ، الاهلي استطاع رغم كل العقبات التي مرت عليه منذ 2018 ان يصمد ويبقى قادرا على المنافسة ، ولازال في الدوري بقيه لكن المشهد في الاتحاد اكثر من مؤلم لمن يعشق العميد .
جدة اهلي وبحر💚#الاتحاد_الاهلي
— #وليد_الفراج (@waleedalfarraj) October 31, 2019