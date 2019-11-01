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اخبار رياضية > المسابقات تغير ملعبي مواجهتي “النصر وعفيف” و”الشباب وطبرجل” ضمن منافسات كأس خادم الحرمين
01/11/2019   1:44 م

المسابقات تغير ملعبي مواجهتي “النصر وعفيف” و”الشباب وطبرجل” ضمن منافسات كأس خادم الحرمين

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أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن نقل مباراتين من مباريات منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقررت اللجنة نقل المباراة التي ستجمع فريقي النصر وعفيف يوم السبت (9 نوفمبر) إلى ملعب المدينة الرياضية بمحافظة المجمعة.

وأوضحت اللجنة أن نقل المباراة جاء بسبب عدم توفر متطلبات الأمن والسلامة في ملعب نادي الدرع في محافظة الدوادمي الذي كان المقرر أن يحتضن المباراة.

كما قررت اللجنة نقل المباراة التي ستجمع فريقي الشباب وطبرجل إلى ملعب جامعة الجوف.

وأفادت بأن نقل المباراة سببه عدم جاهزية ملعب نادي العروبة في مدينة الجوف الذي كان سيستضيف المباراة، وعدم انتهاء فترة الزراعة الشتوية فيه. وفق “أخبار 24”.

المسابقات تغير ملعبي مواجهتي “النصر وعفيف” و”الشباب وطبرجل” ضمن منافسات كأس خادم الحرمين

اخبار رياضية
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