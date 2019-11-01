بالفيديو.. الأهلي يحسم ديربي جدة بثنائية في شباك الاتحاد

فاز الفريق الأول لكرة القدم لنادي الأهلي على مضيفه نادي الاتحاد اليوم (الخميس)، بهدفين مقابل هدف في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة” في جدة، ضمن الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
وتقدم الأهلي بهدفين في الشوط الأول عن طريق اللاعب عبدالفتاح عسيري بالدقيقة 13 وضاعف عمر السومة النتيجة بالدقيقة 37، فيما سجل اللاعب زياد الصحفي هدف الاتحاد الوحيد بالدقيقة 71.
وبهذه النتيجة يصعد نادي الأهلي إلى المركز الثاني بـ17 نقطة، فيما يتجمد رصيد الاتحاد عند 9 نقاط ليبقى في المركز الـ 12 في ترتيب الدوري.
وفق “أخبار 24”.