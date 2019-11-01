كشفت وزارة الخارجية عن أن أكثر من 77 ألف سائح حصلوا على التأشيرة السياحية للقدوم إلى المملكة، خلال 33 يوماً فقط منذ إطلاقها.
وتعددت جنسيات السياح الذين حصلوا على التأشيرة حتى 30 أكتوبر المنصرم، بحسب الوزارة، حيث تصدر القائمة الصينيون بنحو 18 ألف تأشيرة، تلاهم البريطانيون بـ17.7 ألف تأشيرة، ثم الأمريكيون بنحو 9 آلاف تأشيرة، فالماليزيون بأكثر من 7 آلاف تأشيرة.
وجاء عقب ذلك سياح كلٍّ من كندا وفرنسا وكازاخستان وألمانيا وأستراليا بما زاد مجموعه على 13 ألف تأشيرة، فيما حصل مواطنون من جنسيات اخرى على 11.6 ألف تأشيرة.
وكانت المديرية العامة للجوازات قد أعلنت أن 28190 سائحاً قدموا إلى المملكة عبر منافذها المختلفة بموجب التأشيرة السياحية خلال الفترة من 28/1/1441هـ حتى 2/3/1441هـ.
يشار إلى أن التأشيرة السياحية السعودية دخلت حيز التطبيق في 27 سبتمبر الماضي، حيث تتيح لحاملها الدخول إلى المملكة عدة مرات خلال السنة والإقامة لمدة 90 يوماً، مقابل رسوم 440 ريالا، شاملة قيمة التأمين الطبي.
وفق “أخبار 24”.