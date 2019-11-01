“الإسكان” تبعث رسائل مبشرة لمستفيديها أصحاب القروض القائمة قبل 2017

تلقى المستفيدون المسجلون على بوابة وزارة الإسكان من أصحاب القروض القائمة قبل العام 2017، رسائل نصية من الوزارة أعادت إليهم الأمل في الحصول على الدعم السكني.
وأكدت وزارة الإسكان في رسائلها لهؤلاء المستفيدين الذين لا زالت طلباتهم تحت الدراسة، ضرورة تحديث البيانات بالدخول عبر رابط أرفقته مع الرسالة، وفقاً لصحيفة “سبق”.
يذكر أن برنامج “سكني” الذي أطلقته كان يستثني العقود المبرمة قبل 1/1/2017 من الدعم، غير إنه وفقاً لهذه الرسائل فإن “آلية القرض المدعوم” ستشمل حتى مستفيدي القروض التمويلية المستحقة قبل العام 2017.