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أخبار محلية > بالفيديو.. استشاري يوضح شروط نجاح عمليات تجميد البويضة
01/11/2019   1:34 م

بالفيديو.. استشاري يوضح شروط نجاح عمليات تجميد البويضة

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وضح استشاري العقم وأطفال الأنابيب الدكتور وجدي العمري، شروط نجاح عمليات تجميد البويضة لمريضات السرطان.

وقال العمري خلال لقائه ببرنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، إن نجاح هذا الأمر يعتمد على عدة عوامل؛ هي سن المريضة ومخزون المبيض والحالة الصحية أيضاً وعدم الإصابة بالأمراض التي تؤثر على البويضة.

وأضاف أن جودة البويضة مرتبط بشكل مباشر بسن المريضة، خاصةً أنه بعد سن الـ 35 تقل نسبة الخصوبة عند المرأة، كما أن مخزون المبيض يؤثر على جودة المبيض أيضاً، إلى جانب العوامل الصحية. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. استشاري يوضح شروط نجاح عمليات تجميد البويضة

أخبار محلية
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