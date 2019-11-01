سعد آل مغني يعلق على قرار إسقاط عضويته بنادي النصر

علّق سعد آل مغني على قرار نادي النصر الذي أعلنه أمس (الخميس) بإسقاط عضويته من النادي، مبيناً أنه لم يتقدم بطلب للعضوية وإنما كان يدعم الكيان وسيظل معه للأبد.
وقال آل مغني عبر حسابه في “تويتر”: “أولاً أنا لم أتقدم بطلب العضوية، المبلغ الذي دفعته كان دعم وليس طلب عضوية، لكن سكت احتراماً للكيان، وهذا الشيء مثبت في إعلان النادي أنه دعم من حر مالي حباً لهذا الكيان”.
وأضاف: “ثانياً الخطاب الذي تم رفعه للهيئة وطلب تمديد الترشيح، هذا الخطاب مزور ولم أوقع عليه، وبسبب هذا الخطاب تم ترشيحكم”. وفق “أخبار 24”.
وأكد أن أنه لا يهمه أن يكون عضواً ذهبياً ولم يبحث عن ذلك ولم يرد أي شهرة كما يدعي البعض، لكن عندما تم إقحامه في العضوية لم يرض بما رآه، مشدداً على أن القانون سيأخذ مجراه وإسقاط العضوية ليس انتصاراً، وهو مع النصر للأبد.