الإنتربول السعودي يحذّر من عمليات احتيال إلكترونية باستخدام الترويج لمنصات الاستثمار

حذّر الإنتربول السعودي من قيام بعض الشركات الوهمية وغير المرخصة بالترويج رقمياً لمنصات الاستثمار والتداول عبر اسم نطاق أو عنوان إنترنت على شبكات التواصل الاجتماعي.
وقال الإنتربول السعودي، إنه يجرى استخدام التسويق عبر الرسائل النصية أو مكالمات الهاتف لإيقاع الضحايا عن طريق دفعهم إلى فتح حسابات لديهم.
ولفت إلى أن تلك المواقع الإلكترونية تتيح للضحايا إمكانية فتح حسابات وإيداع الأموال بشكل مباشر عن طريق بطاقات الدفع أو التحويلات الإلكترونية، ومن ثم يتصل بتلك المواقع المحتالون عن طريق الهاتف أو البريد الإلكتروني، مدّعين بأنهم وسطاء رسميون.
وأشار إلى أنه يتلقى الضحية على صفحة حسابه الإلكتروني أنه حصل على أرباح سريعة في الغالب تكون غير حقيقية، قبل أن يقوم المحتالون بالاتصال بضحاياهم بشكل مستمر لإغرائهم بوعود الحصول على المزيد من الأرباح ودفعهم إلى استثمار المزيد من الأموال. حسب “أخبار 24”.
وشدد على أنه عندما يرغب الضحايا في سحب أموالهم من حساباتهم يقوم المحتالون بتقديم حجج واهية لتبرير عدم تسليمها لهم، حيث يدرك الضحايا عندها عدم قدرتهم على الوصول إلى أموالهم حتى يختفي المحتالون ويتعذر الاتصال بهم.