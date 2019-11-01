شاهد.. باكستاني يودّع زملاءه متأثراً بعد أن قضى في المملكة 40 عاماً

كرم منسوبو وزارة البيئة والمياة والزراعة بمحافظة الأفلاج زميلهم الباكستاني، محمد حفيظ شريف، قبيل مغادرته المملكة عائداً إلى بلاده بعد أن أمضى 40 عاماً بينهم.
وفي مقطع فيديو متداول ظهر فيه شريف مرتدياً الزي السعودي، ومحاطاً من زملائه في العمل، حيث قال إنه يغادر السعودية وهو راضٍ تمام الرضا، لما وجده من معاملة طيبة.
وأضاف بعبارات عفوية أنه عاش أربعين سنة في الأفلاج، ويشكر أهلها جميعاً ولن ينساهم طوال حياته، وبدا عليه التأثر الشديد، وهو يدعو لهم بطول العمر والسلامة، ولحكومة المملكة. حسب “أخبار 24”.
وأقام زملاء “شريف” احتفالية جميلة، حيث أظهرت صورٌ حضورهم للمشاركة فيها، وداعاً له وتقديراً، نظير ما لقوه منه من جد واجتهاد.
كلمات صادقة من القلب يقولها باكستاني عمل في الأفلاج لمدة 40 سنة. pic.twitter.com/VKW77BYWmX
— فيصل الصويمل (@alswaimel) October 30, 2019