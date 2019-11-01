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اخبار رياضية > بعد خسارة الديربي.. رئيس “الاتحاد” يعتذر للجماهير ويبشرهم بموعد قدوم المدرب الجديد (فيديو)
01/11/2019   6:25 ص

بعد خسارة الديربي.. رئيس “الاتحاد” يعتذر للجماهير ويبشرهم بموعد قدوم المدرب الجديد (فيديو)

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اعتذر رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي لجماهير الفريق، على الخسارة التي تلقاها الاتحاد أمام الأهلي في ديربي جدة أمس (الخميس)، ووعدهم بالعمل على حل مشاكل الفريق في الفترة المقبلة.

وقال أنمار في تصريحات عقب مباراة الديربي، إن ما يمر به الاتحاد مسألة وقت وسيتغير حاله بشكل كبير خلال 8 أسابيع على الأكثر، ولدينا الأموال اللازمة لذلك.

وأكد أن مشكلة الاتحاد ليست إدارة كما يردد البعض ولكنها فنية بحتة، مبيناً أنهم بدأوا الموسم بخطأ جسيم بتكليف سييرا وتسليمه كل الصلاحيات، وأنه يتحمل مسؤولية هذا الخطأ.

وأشار أنمار إلى أن المدرب الجديد سيأتي في غضون 10 أيام، ولم يتخذ القرار بعد؛ لأن الإدارة تبحث عن الاستقرار الفني والإداري ولا نريد التعاقد مع مدرب مؤقت ثم يُقال بعد فترة قصيرة. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن الاتحاد قد خسر الديربي أمام الأهلي بهدفين لهدف واحد، ليتجمد رصيده عند 9 نقاط في المركز الـ 12 وتكون الخسارة السادسة له هذا الموسم في 9 مباريات.

 

بعد خسارة الديربي.. رئيس “الاتحاد” يعتذر للجماهير ويبشرهم بموعد قدوم المدرب الجديد (فيديو)

اخبار رياضية
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