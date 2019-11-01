بعد ساعات من إلقائه محاضرة عن “نعيم الجنة”.. وفاة الشيخ إبراهيم الزريق

انتقل إلى رحمة الله تعالى – أمس (الأربعاء) – الداعية إبراهيم بن عبد العزيز الزريق، وصُلي عليه عصر اليوم (الخميس) في جامع الراجحي بالرياض.
وكان الشيخ الزريق قد ألقى قبل وفاته بساعات محاضرة في مسجدٍ بالرياض عن “الجنة ونعيمها”.
كما شارك صباح اليوم الذي توفي فيه في ورشة عمل بعنوان “تفعيل المقرأة القرآنية” والتي نظمتها إدارة الإشراف التربوي ولجنة مسابقات القرآن والسنة في إدارة التعليم بالرياض.
ونُشرت اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع من محاضرات ألقاها الشيخ الزريق في عدة جوامع ومساجد، حيث كان دأبه الدعوة إلى الله والنصح والإرشاد والتذكير بالآخرة. وفق “أخبار 24”.