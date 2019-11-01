تسلمت شركة الخطوط السعودية طائرة جديدة من طراز بوينج B787-10، وهي ثاني طائرة تتسلمها من هذا الطراز من أصل ثماني طائرات.
ووصلت إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة – أمس (الأربعاء) – الطائرة الجديدة التي تسع 357 راكباً (333 راكباً في درجة الضيافة و24 راكباً في درجة الأعمال) قادمة من مطار تشارلستون في الولايات المتحدة الأمريكية.
ومع وصول الطائرات الجديدة من طراز بوينج B787-10 تبدأ الطائرات من طراز بوينج B777-300 في الخروج التدريجي من الخدمة، ما يخفض معدل عمر أسطول طائرات الخطوط السعودية إلى أقل من خمس سنوات.
وفق “أخبار 24”.