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أخبار محلية > مواطن بجدة يفاجأ برسالة من المرور تفيد بوقوع حـادث لمركبته التالفة قبل عامين
01/11/2019   6:21 ص

مواطن بجدة يفاجأ برسالة من المرور تفيد بوقوع حـادث لمركبته التالفة قبل عامين

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تلقّى مواطن أمس الأربعاء، رسالة نصية من المرور تفيد بوقوع حـادث سير لمركبته بمحافظة خميس مشيط، بالرغم من مرور عامين على سحبها من قبل أمانة جدة من أمام منزله بحي العزيزية.

وأوضح المواطن ويدعى علي المرواني وفقاً لـ “سبق”، بأن أمانة المحافظة سحبت سيارته من نوع “شيفروليه كابرس” كمركبة تالفة قبل عامين، وذلك لتعطلها فترة طويلة أمام المنزل.

وأضاف أنه تفاجأ برسالة المرور بشأن وقوع حـادث لمركبته المتعطلة في مكان آخر، مضيفاً بأنه لم يهتم بأمر تصليح مركبته لأنها قديمة وتصليحها مكلّف، وأكدت الأمانة أنه تم إتلاف السيارة.

مواطن بجدة يفاجأ برسالة من المرور تفيد بوقوع حـادث لمركبته التالفة قبل عامين

أخبار محلية
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