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أخبار محلية > وزير المالية: سننظر في أولويات الإنفاق ونتأكد بأننا ننفق الأموال في المكان السليم
01/11/2019   6:19 ص

وزير المالية: سننظر في أولويات الإنفاق ونتأكد بأننا ننفق الأموال في المكان السليم

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قال وزير المالية محمد الجدعان إن المملكة بدأت رحلة تحول عميق جداً في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وغيرها من المجالات، وسنستمر بالإصلاحات الاقتصادية والمالية وبرامج تحقيق رؤية 2030.

وأضاف الوزير في تصريح له عقب الإعلان عن البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة، أن المملكة لديها قدرات مالية متميزة واحتياطيات نقدية من الأفضل على مستوى العالم، وسننظر في أولويات الإنفاق ونتأكد بأننا ننفق الأموال في المكان السليم.

وأوضح أن ميزانية العام المالي 2020م مستمرة بتنفيذ البرامج والمبادرات لتمكين دور القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي، والمساهم الأكبر في خلق فرص عمل للمواطنين. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن عدد مبادرات تحفيز القطاع الخاص المقدمة حالياً بلغ 22 مبادرة من خلال تقديم الدعم النقدي والالتزامات والضمانات المالية للتمويل، وذلك عن طريق الجهات الحكومية المنفذة لها مثل وزارة المالية، ووزارة الإسكان، والهيئة العامة للاستثمار وغيرها.

وأضاف أن تنفيذ هذه البرامج والمبادرات أدى إلى تحسن أداء عدة قطاعات، لعل أهمها قطاع التشييد والبناء؛ حيث عاد لمعدلات النمو الإيجابية خلال العام 2019م بعد تراجع في الأعوام الثلاثة السابقة.

وزير المالية: سننظر في أولويات الإنفاق ونتأكد بأننا ننفق الأموال في المكان السليم

أخبار محلية
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