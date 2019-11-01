أصدرت وزارة المالية – اليوم (الخميس) – البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2020 (1442-1441هـ)، والتطورات على ميزانية العام الجاري 2019م.
ميزانية 2019:
يُقدر إجمالي النفقات لعام 2019 بنحو 1,048 مليار ريال، أما الإيرادات فتقدر بنحو 917 مليار ريال، بعجز قدره 131 مليار ريال، ويتوقع أن ينخفض العجز مع نهاية العام الحالي ليبلغ حوالي 4.7%.
ميزانية 2020:
قدّر البيان التمهيدي أن تبلغ النفقات في العام المالي 2020 نحو 1.020 مليار ريال، وأن تبلغ الإيرادات نحو 833 مليار ريال، وأن يبلغ عجز الميزانية نحو 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، أي 187 مليار ريال.
جدير بالذكر أن الميزانية ستعتمد في شهر ديسمبر القادم، وقد تتضمن الميزانية المعتمدة في نهاية العام تعديلات على ما يرد في البيان التمهيدي.
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#عاجل #فيديو #شاهد #وزارة_المالية: 1020 مليار الإيرادات الأولية المقدرة لعام 2020 والمصروفات 833 مليار ريال#الميزانية_السعودية#ميزانية_2020@alyaum pic.twitter.com/AtH5Zdglee
— الاقتصاد (@alyaum_eco) October 31, 2019
وفق “أخبار 24”.