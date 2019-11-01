أعلنت الهيئة العامة للرياضة اكتمال المرحلة الأولى من أعمال الصيانة والتأهيل في ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز وكامل مرافقه وملحقاته ليصبح جاهزاً لإقامة المباريات عليه خلال الفترة المقبلة.
وتفقد رئيس الهيئة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل الملعب بعد صيانته، والتي شملت إعادة سفلة المواقف والطرق الداخلية للإستاد بمساحة إجمالية 25 ألف متر مربع، كما جرى استبدال الأعمدة والإنارة القديمة للشوارع الداخلية في الإستاد.
وأضافت الهيئة أنه تم إعادة تطوير وتحسين منطقة الاستقبال ومداخل اللاعبين وغرف الحكام ومراقبي المباريات، وبناء مركز إعلامي جديد على أحدث مستوى مزود بكامل احتياجات ومستلزمات الإعلاميين من أجهزة كمبيوتر وطابعات مركزية وإنترنت عالي السرعة، مع توفير ركن خاص لتقديم المياه والمشروبات الباردة والساخنة.
كما جرى تحديث غرفة المؤتمر الصحفي لتتسع لـ 42 شخصاً مع تزويدها بأجهزة تقنية حديثة وسماعات جدارية عالية الجودة، وتطوير كامل لغرف تبديل اللاعبين وتغيير وحدات التكييف وتغيير دواليب حفظ الأمتعة، إضافة إلى توفير شاشات ذكية لشرح الخطط للاعبين.
وأشارت إلى أنه جرى إزالة كامل أرضية الملعب القديمة واستبدالها بأرضية جديدة وفقاً لأعلى المستويات العالمية التي تتضمن خليطاً بين العشب الصناعي والطبيعي بمساحة تبلغ 8000 متر مربع، كما أُزيل كامل المضمار القديم واستبداله بآخر جديد وإعادة تمديد مواسير المياه والكهرباء على طول المضمار البالغ مساحته 9000 متر مربع.
وفق “أخبار 24”.