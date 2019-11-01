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أخبار الخرج > بالخرج : صالون سارة الثقافي يحتضن أمسية شعرية بعنوان (بين الحرف والوطن)
01/11/2019   6:14 ص

في ليلة تألق بها المدخلي غزلا و(العتيّق) مشاعرا و(الضحوك) تقديما

بالخرج : صالون سارة الثقافي يحتضن أمسية شعرية بعنوان (بين الحرف والوطن)

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أقام صالون سارة الثقافي بالخرج وفي عامه السابع منذ تأسيسه أمسية شعرية للشاعر الاستاذ محمد بن جابر المدخلي من (جازان) والأستاذ خالد بن عبدالله العتيّق من (القصيم) أدارها باقتدار الاعلامي الاستاذ سعود بن عبدالله الضحوك .

ابتدأت الامسية بالقصائد الوطنية من الشاعرين تغنوا فيها للوطن غثم تحولت للقصائد الوجدانية المنوعة ، قصيدة هنا وأخرى هناك وسرعان ما انتهى الوقت المحدد . وسط ابداع للشاعر المدخلي الذين اذاب جليد الامسية كالابيات الغزلية والاوصاف الفاتنة في فاتنته ، كما قدم العتيق العديد من القصائد التي خالطتها مشاعر الحزن في قصيدتي أمه وأبيه .

ثم كرّم الاستاذ صالح الحبابي ضيوف الامسية ومقدمها ورعاتها . والاستاذ ابراهيم التميمي لدعمه الامسية . ثم تناول الجميع طعام العشاء المعد بهذه المناسبة .

بالخرج : صالون سارة الثقافي يحتضن أمسية شعرية بعنوان (بين الحرف والوطن)

أخبار الخرج
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