بالصور.. مجلس صلح في شرطة العزيزية

تم بفضل الله ثم بدعم مولانا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رعاه الله وسيدنا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله عقد مجلس صلح في مضاربات وخصومات واعتداءات بين شباب من يام والدواسر وقحطان وبني مالك والحضارم بحضور الشيخ عامر بن حزام بن معضد آل خرصان رئيس مركز الرفيعة والشيخ عبدالله بن زيد العقيلي والشيخ محمد بن مبارك ال مسن والشيخ مبارك السبيري والشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العقيلي الخالدي والشيخ محمد بن دخيل الشرافي والشيخ محمد بن فايز الشهري والشيخ هادي بن عبود بني هميم والشيخ سالم بن مبارك الحارثي والشيخ محمد الانصاري والشيخ محمد بن ناصر الشيباني والشيخ ناجي الصخابرة والشيخ سعيد ابو ظهير والشيخ ناصر بن سعد ال جريد الدوسري والشيخ سعيد بن مريع الرفيدي القحطاني والشيخ ماجد بن يسلم باتيس والشيخ ناصر بن محمد اليامي والشيخ حسين
بن علي المناهلي وأعيان آخرون وقد انتهى مجلس الصلح بالتنازل بين الطرفين لوجه الله عزوجل ثم لوجوه الشيوخ الحاضرين ، وقد تم السلام بين الأطراف وكفل كل طرف ذويه في جو من المحبة والمودة والوئام ولله الحمد .
وبهذه المناسبة قال الشيخان ابن خرصان والعقيلي نحمد الله ونشكره على إتمام هذا الصلح ، والفضل في ذلك لله سبحانه ثم لمولانا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان رعاه الله ولسيدنا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله مشيدين في هذا المجال بجهود اصحاب السمو الملكي الامراء وزير الداخلية وامير منطقة الرياض وسمو نائبه حفظهم الله كما لا ننسى جهود معالي مدير الامن العام ومدير شرطة منطقة الرياض ومدير مركز شرطة العزيزية والعاملين فيها كما لا ننسى جهود صحيفة الخرج الاكترونية بقيادة رئيس تحريرها الإعلامي المتميز الاستاذ سعود الضحوك وفقه الله والتي تقوم بتغطية مجالس الصلح في جميع المناطق ، كما شكرا ابن خرصان والعقيلي الشيوخ والأعيان الحاضرين وأطراف القضية ، سائلين الله ان يديم النعم الدينية والدنيوية على بلادنا في ظل قيادتنا الرشيدة حفظهم الله .