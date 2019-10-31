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أخبار محلية > بعد أسبوعين من وفاته.. والد “ضحية حـادِث غميقة” يتسلم جثمان ابنه لدفنه
31/10/2019   5:59 م

بعد أسبوعين من وفاته.. والد “ضحية حـادِث غميقة” يتسلم جثمان ابنه لدفنه

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تسلم والد الشاب الذي توفي قبل أسبوعين، في ‏حـادِث مروري على طريق “الليث – غميقة”، جثمان ابنه اليوم ‏‏الخميس من مستشفى الليث العام.

وسيصلى على جثمان الشاب ويدعى “عمر” عقب صلاة العصر اليوم في الجامع الكبير بمركز غميقة ‏شرق محافظة الليث، وفقاً لصحيفة “سبق”.‏

وأوكل والد الشاب عمر محامياً لمتابعة القضية مع ‏الجهات الرسمية لحين انتهاء التحقيقات التي تجريها‏ النيابة العامة لكشف ملابسات ‏الحـادِث، والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمها‎.‎

وكان الشاب توفي نتيجة اصطدام مركبته بعمود إنارة يوم 15 أكتوبر ‏الجاري، ورفض حينها والده تسلم جثمانه، بسبب شكوكه في وجود شبهة جنائية في الواقعة.‏

بعد أسبوعين من وفاته.. والد “ضحية حـادِث غميقة” يتسلم جثمان ابنه لدفنه

أخبار محلية
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