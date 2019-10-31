بعد أسبوعين من وفاته.. والد “ضحية حـادِث غميقة” يتسلم جثمان ابنه لدفنه

تسلم والد الشاب الذي توفي قبل أسبوعين، في حـادِث مروري على طريق “الليث – غميقة”، جثمان ابنه اليوم الخميس من مستشفى الليث العام.
وسيصلى على جثمان الشاب ويدعى “عمر” عقب صلاة العصر اليوم في الجامع الكبير بمركز غميقة شرق محافظة الليث، وفقاً لصحيفة “سبق”.
وأوكل والد الشاب عمر محامياً لمتابعة القضية مع الجهات الرسمية لحين انتهاء التحقيقات التي تجريها النيابة العامة لكشف ملابسات الحـادِث، والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمها.
وكان الشاب توفي نتيجة اصطدام مركبته بعمود إنارة يوم 15 أكتوبر الجاري، ورفض حينها والده تسلم جثمانه، بسبب شكوكه في وجود شبهة جنائية في الواقعة.