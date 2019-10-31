الأرصاد: “مها” تداهم بحر العرب.. ولن تتأثر أجواء المملكة بها

أكدت الهيئة العامة للأرصاد أن آخر مستجدات الحالة المدارية الثانية (مها) تشير إلى تطورها من منخفض إلى عاصفة مدارية، تتحرك باتجاه الشمال الغربي داخل بحر العرب، بسرعة تصل إلى 81كم/ ساعة.
وتوقعت الهيئة ان تتطور العاصفة إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى خلال الـ48 ساعة المقبلة.
وأشارت إلى انخفاض تصنيف الحالة المدارية (كيار) في بحر العرب إلى عاصفة مدارية، وتقدر سرعة الرياح عند مركزها من 65-83 كم/ساعة، مبينة أنه يتوقع أن ينخفض تصنيفها إلى منخفض مداري خلال الـ24ساعة المقبلة، وتتأثر به سواحل عمان واليمن وخليج عدن بهطول أمطار وارتفاع في الأمواج. وفق “أخبار 24”.
وأبانت الأرصاد أن التوقعات لا تزال تشير إلى أن المملكة لن تتأثر بهذه الحالات المدارية.