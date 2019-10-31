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أخبار محلية > الأرصاد: “مها” تداهم بحر العرب.. ولن تتأثر أجواء المملكة بها
31/10/2019   5:58 م

الأرصاد: “مها” تداهم بحر العرب.. ولن تتأثر أجواء المملكة بها

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أكدت الهيئة العامة للأرصاد أن آخر مستجدات الحالة المدارية الثانية (مها) تشير إلى تطورها من منخفض إلى عاصفة مدارية، تتحرك باتجاه الشمال ‏الغربي داخل بحر العرب، بسرعة تصل إلى 81كم/ ساعة.

وتوقعت الهيئة ان ‏تتطور العاصفة إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وأشارت إلى انخفاض تصنيف الحالة المدارية (كيار) في ‏بحر العرب إلى عاصفة مدارية، وتقدر سرعة الرياح عند مركزها من ‏‏65-83 كم/ساعة، مبينة أنه يتوقع أن ينخفض تصنيفها إلى منخفض مداري خلال الـ24ساعة ‏المقبلة، وتتأثر به سواحل عمان واليمن وخليج عدن بهطول أمطار ‏وارتفاع في الأمواج.‏ وفق “أخبار 24”.

وأبانت الأرصاد أن التوقعات لا تزال تشير إلى أن المملكة لن تتأثر بهذه الحالات المدارية.‏

الأرصاد: “مها” تداهم بحر العرب.. ولن تتأثر أجواء المملكة بها

أخبار محلية
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