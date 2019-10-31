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أخبار محلية > “القصبي”: المملكة توفر فرصاً غير مسبوقة للمستثمرين ولديها ‏مزيج من المزايا التنافسية
31/10/2019   5:57 م

“القصبي”: المملكة توفر فرصاً غير مسبوقة للمستثمرين ولديها ‏مزيج من المزايا التنافسية

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أكد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن المملكة توفر فرصًا غير مسبوقة للمستثمرين، ‏فلديها مزيج مختلف من المزايا التنافسية تتضمن بيئة تجارية قوية ‏ونسبة كبيرة من الشباب.‏

 ‎وأشار القصبي خلال حديثه اليوم الخميس في إحدى جلسات مبادرة الاستثمار، إلى ‏أن المملكة أنجزت إصلاحات كبيرة فيما يتعلق بتقارير أعمال ‏البنك الدولي ومواجهة البيروقراطية، مبيناً أن المملكة لديها خليط مختلف من نسب التنافسية، ولديها نسبة كبيرة من الشباب إذ إن 80% من سكانها تحت سن 35 عاماً.‏ وفق “أخبار 24”.

وأشاد القصبي بما حققته قارة آسيا، من حيث حجم الاستثمارات، ‏واصفًا إياها بـ”الغرب الجديد”، مبينًا‎ ‎أنها تحتضن 60% من ‏السكان حول العالم، وتستحوذ على 64% من الشحنات البحرية‏، و60% من جملة الاختراعات العالمية.‏

“القصبي”: المملكة توفر فرصاً غير مسبوقة للمستثمرين ولديها ‏مزيج من المزايا التنافسية

أخبار محلية
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