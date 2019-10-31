“القصبي”: المملكة توفر فرصاً غير مسبوقة للمستثمرين ولديها ‏مزيج من المزايا التنافسية

أكد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن المملكة توفر فرصًا غير مسبوقة للمستثمرين، فلديها مزيج مختلف من المزايا التنافسية تتضمن بيئة تجارية قوية ونسبة كبيرة من الشباب.
وأشار القصبي خلال حديثه اليوم الخميس في إحدى جلسات مبادرة الاستثمار، إلى أن المملكة أنجزت إصلاحات كبيرة فيما يتعلق بتقارير أعمال البنك الدولي ومواجهة البيروقراطية، مبيناً أن المملكة لديها خليط مختلف من نسب التنافسية، ولديها نسبة كبيرة من الشباب إذ إن 80% من سكانها تحت سن 35 عاماً. وفق “أخبار 24”.
وأشاد القصبي بما حققته قارة آسيا، من حيث حجم الاستثمارات، واصفًا إياها بـ”الغرب الجديد”، مبينًا أنها تحتضن 60% من السكان حول العالم، وتستحوذ على 64% من الشحنات البحرية، و60% من جملة الاختراعات العالمية.
د.ماجد القصبي: #المملكة من أكبر الاقتصادات الموجودة في المنطقة #الإخبارية#مبادرة_مستقبل_الاستثمار#دافوس_الصحراء pic.twitter.com/VeiPKtz4n8
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 31, 2019