بلدية محافظة الخرج تنهي معاناة العبث بالحدائق بتركيب كاميرات المراقبة

بدأت بلدية محافظة الخرج في تركيب كاميرات مراقبة بساحات البلدية والحدائق العامة, وذلك بهدف حماية المرافق والممتلكات العامة من بعض السلوكيات والممارسات السلبية ، التي تصدر عن بعض مرتاديها. حيث أنهت البلدية العمل على ذلك لحديقة الملك فهد و حديقة الملك عبدالعزيز و حديقة الأمير عبدالرحمن بن ناصر و مضمار المشاه بحي الخزامى و حديقة حي الخزامى كذالك ساحة الأندلس. و جاري العمل على مضمار المشاه بطريق الملك سلمان و حديقة حي الأندلس و حديقة حي الهدا و حديقة السلمية و حديقة الزاهر و ساحة الزاهر و حديقة الخالدية وساحة الخالدية و حديقة غرناطة .
بدورها البلدية تحرص على أهمية الحفاظ على الممتلكات العامة ، ومنع السلوكيات والممارسات السلبية، التي تصدر عن بعض الأفراد كتخريب الممتلكات والمرافق العامة والعبث بها، ومنها الحدائق والمتنزهات العامة، التي من شأنها تشويه المنظر العام والحضاري للمدينة .
كما تهدف البلدية في تعزيز الوعي والسلوك الحضاري ، والمشاركة المجتمعية بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة، ومعالجة التلوث البصري .