نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار الخرج > بلدية محافظة الخرج تنهي معاناة العبث بالحدائق بتركيب كاميرات المراقبة
31/10/2019   6:01 م

بلدية محافظة الخرج تنهي معاناة العبث بالحدائق بتركيب كاميرات المراقبة

+ = -
859

بدأت بلدية محافظة الخرج في تركيب كاميرات مراقبة بساحات البلدية والحدائق العامة, وذلك بهدف حماية المرافق والممتلكات العامة من بعض السلوكيات والممارسات السلبية ، التي تصدر عن بعض مرتاديها. حيث أنهت البلدية العمل على ذلك لحديقة الملك فهد و حديقة الملك عبدالعزيز و حديقة الأمير عبدالرحمن بن ناصر و مضمار المشاه بحي الخزامى و حديقة حي الخزامى كذالك ساحة الأندلس. و جاري العمل على مضمار المشاه بطريق الملك سلمان و حديقة حي الأندلس و حديقة حي الهدا و حديقة السلمية و حديقة الزاهر و ساحة الزاهر  و حديقة الخالدية وساحة الخالدية  و حديقة غرناطة .

بدورها البلدية تحرص على أهمية الحفاظ على الممتلكات العامة ، ومنع السلوكيات والممارسات السلبية، التي تصدر عن بعض الأفراد كتخريب الممتلكات والمرافق العامة والعبث بها، ومنها الحدائق والمتنزهات العامة، التي من شأنها تشويه المنظر العام والحضاري للمدينة .

كما تهدف البلدية في  تعزيز الوعي والسلوك الحضاري ، والمشاركة المجتمعية بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة، ومعالجة التلوث البصري .

بلدية محافظة الخرج تنهي معاناة العبث بالحدائق بتركيب كاميرات المراقبة

أخبار الخرج
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885071402.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.