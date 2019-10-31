“الجوازات”: أكثر من 28 ألف شخص قدموا إلى المملكة بتأشيرة سياحية خلال شهر

أوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد القادمين إلى المملكة بموجب التأشيرة السياحية الإلكترونية خلال شهر من إطلاقها بلغ 28190 سائحاً.
وقالت الجوازات إن هؤلاء السياح وصلوا إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، خلال الفترة من 28/1/1441هـ حتى 2/3/1441هـ.
وأبانت أنه بإمكان السائح التقدم للحصول على التأشيرة إلكترونياً قبل مغادرته إلى المملكة، أو عند الوصول إلى منافذ المملكة لإصدار التأشيرة السياحية سواء من خلال أجهزة الخدمة الذاتية، أو من خلال أجهزة الهواتف الذكية، أو عبر مكاتب الجوازات بمنافذ الدخول. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن التأشيرة السياحية تتيح للسائح الدخول إلى المملكة عدة مرات خلال سنة، ويمكن للسائح الإقامة في المملكة لمدة أقصاها 90 يوماً خلال السنة الواحدة.