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أخبار محلية > بالفيديو.. رد دبلوماسي من طالب سعودي يثير إعجاب الشيخ عبدالله بن زايد
31/10/2019   1:01 م

بالفيديو.. رد دبلوماسي من طالب سعودي يثير إعجاب الشيخ عبدالله بن زايد

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أظهر مقطع فيديو متداول وزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد خلال زيارته ‏أمس الأربعاء لجامعة الملك سعود في الرياض‎.‎

وخلال تجوله في أروقة الجامعة مازح الشيخ عبدالله بن زايد عدداً من الطلاب في وجود مدير ‏الجامعة، حيث وجه إليهم سؤالاً عما إذا كانت لديهم أي شكاوى ‏من مدير الجامعة؟ ليرد عليه أحد الطلاب بدبلوماسية: “لو ‏كان في شكاوى ضد مدير الجامعة.. يغفر له حضورك”‏.

وأكد وزير الخارجية، أن جامعة الملك سعود تعد صرحا تعليميا ‏رائدا يعمل على إعداد الكوادر الوطنية السعودية الشابة وفق ‏أرقى المعايير العالمية وبما يمكنها من مهارات المستقبل .وفق “أخبار 24”..‎

وأشاد بالطلبة السعوديين المنتسبين للجامعة الذين أظهروا طموحا ‏كبيرا ودأبا وحرصا على المضي قدما في مسيرتهم التعليمية بهذه ‏المؤسسة العريقة‎.‎

بالفيديو.. رد دبلوماسي من طالب سعودي يثير إعجاب الشيخ عبدالله بن زايد

أخبار محلية
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