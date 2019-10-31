بالفيديو.. رد دبلوماسي من طالب سعودي يثير إعجاب الشيخ عبدالله بن زايد

أظهر مقطع فيديو متداول وزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد خلال زيارته أمس الأربعاء لجامعة الملك سعود في الرياض.
وخلال تجوله في أروقة الجامعة مازح الشيخ عبدالله بن زايد عدداً من الطلاب في وجود مدير الجامعة، حيث وجه إليهم سؤالاً عما إذا كانت لديهم أي شكاوى من مدير الجامعة؟ ليرد عليه أحد الطلاب بدبلوماسية: “لو كان في شكاوى ضد مدير الجامعة.. يغفر له حضورك”.
وأكد وزير الخارجية، أن جامعة الملك سعود تعد صرحا تعليميا رائدا يعمل على إعداد الكوادر الوطنية السعودية الشابة وفق أرقى المعايير العالمية وبما يمكنها من مهارات المستقبل .وفق “أخبار 24”..
وأشاد بالطلبة السعوديين المنتسبين للجامعة الذين أظهروا طموحا كبيرا ودأبا وحرصا على المضي قدما في مسيرتهم التعليمية بهذه المؤسسة العريقة.
سمو الشيخ #عبدالله_بن_زايد زار أمس جامعة الملك سعود وأراد ان يمازح مدير الجامعة بدران العمر بسؤال الطلبه ان كان هناك من شكاوي ضده وقد أُعجب سموه بسرعة بديهة احد طلاب الجامعه بالرد … pic.twitter.com/5XjDbhZS2M
— a7md (@a7md_pilot) October 31, 2019