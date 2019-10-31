514 وظيفة شاغرة بـ”النيابة العامة” بينها 100 وظيفة للنساء

أعلنت النيابة العامة 514 وظيفة شاغرة لديها مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، للخريجين والخريجات حملة الثانوية والدبلومات المتوسطة والدبلومات العليا والبكالوريوس والماجستير، بينها 100 وظيفة للنساء.
ودعت .”النيابة العامة الراغبين والراغبات للتقديم على الوظائف عبر “جدارة” على موقع وزارة الخدمة المدنية، اعتبارا من الأحد المقبل 6 ربيع الأول وحتى السبت 12 من نفس الشهر، مبينة أن الوظائف على المراتب السادسة، والسابعة، والثامنة.
وأوضحت أن الترشيح لهذه الوظائف، يتطلب اختبار القدرة المعرفية الخاص بوزارة الخدمة المدنية، وأن الأولوية ستكون للتخصصات غير التربوية ومن ثم التربوية، كما يتطلب مقابلات شخصية، وأن الدعوة ستكون لأكثر من متقدم لكل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطاً.وفق “أخبار 24”.