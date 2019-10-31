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اخبار رياضية > رابطة المحترفين تدرس تشفير الدوري.. والبلطان: أنا مع التشفير البسيط وليس المرهق للمشاهد (فيديو)
31/10/2019   12:53 م

رابطة المحترفين تدرس تشفير الدوري.. والبلطان: أنا مع التشفير البسيط وليس المرهق للمشاهد (فيديو)

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كشف رئيس رابطة المحترفين السعودية مسلي آل معمر، أن الرابطة تدرس تشفير مباريات الدوري، مشدداً على أنه لو حدث ذلك فلن يكون صعباً على الجمهور الرياضي وسيكون في متناول الجميع.

وقال آل معمر في مقابلة لبرنامج “الدوري مع وليد” على قناة “SBC”، إن النقل التلفزيوني يعدّ أهم مورد للأندية، والأمور مازالت تدرس من جميع الجوانب وسنحرص أن يكون التشفير متاحاً للجميع.

من جانبه، أكد رئيس نادي الشباب، خالد البلطان، أن التشفير التلفزيوني هو مصدر الدخل الأول للأندية، والمباراة الواحدة في الدوري تكلّف الدولة ملايين، مبيناً أنه مع التشفير البسيط لدعم النادي وليس الذي يرهق المشاهد.

وأوضح البلطان أنه ليس من المعقول أن نشاهد الدوري الإنجليزي والإسباني بمقابل ونشاهد الدوري السعودي بالمجان، مشيراً إلى أن مبلغ 150 أو 200 ريال كقيمة اشتراك سنوي لن يضر الشخص مقابل أن يساهم في دعم الأندية. وفق “أخبار 24”.

رابطة المحترفين تدرس تشفير الدوري.. والبلطان: أنا مع التشفير البسيط وليس المرهق للمشاهد (فيديو)

اخبار رياضية
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