حقيقة طلب غروس ضم “طارق حامد” لاعب منتخب مصر

طلب السويسري كريستيان غروس، المدير الفني الحالي لفريق الاهلي ، الحصول على خدمات طارق حامد، نجم خط وسط المنتخب المصري ونادي الزمالك في الانتقالات الشتوية المقبلة.
وقالت مصادر قريبة الصلة من الجهاز الفني وفقا لـ”يوروسبورت” أن طارق حامد كان أول مطالب غروس بعد توقيعه على عقود عودته لصفوف الراقي خلال الاسبوع الماضي ، ودرب السويسري طارق حامد عندما تولى القيادة الفنية لفريق نادي الزمالك في الموسم المنصرم 2018\2019.
ونفى لاعب وسط الزمالك والمنتخب المصري طارق حامد وصول أي عرض من النادي الأهلي للانتقال إلى صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وشدد على أنه كلاعب ملتزم بعقده مع الزمالك بعد رفض عرض اتحاد جدة في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.
وأكمل طارق حامد نجم المنتخب المصري والقلعة البيضاء بمصر أنه ينتظر تنفيذ مسئولو الزمالك لوعدهم له بتعديل عقده في الفترة الحالية بعد حصوله على أكثر من وعد بحسم ملف تعديل العقد في الفترة الأخيرة.
ويعتبر طارق حامد من أكثر اللاعبين المميزين في صفوف الزمالك والمنتخب المصري، وأشرف غروس على تدريبه في الزمالك المصري قبل أن يعود لتدريب الأهلي من جديد، وتلقبه جماهير الزمالك بأنه قلب الفريق النابض.
وعلى جانب اّخر أبدى أمير مرتضى منصور والمشرف على فريق كرة القدم بنادي الزمالك تمسكً إدارة النادي باللاعب بقوة وأنها لن تتنازل عن خدمات اللاعب والأهتمام كبيراً بالحفاظ على طارق حامد نجم خط وسط على مدار الفترة الأخيرة، معرباً عن حاجته الشديدة لخدماته وخاصة أن الفريق يدخل في عدد من المنافسات المحلية والقارية وتتطلب الفترة القادمة الحفاظ على القوام الرئيسي للفريق وطارق حامد أحد الأعمدة الهامة .