عرضت القيادة الوسطى للجيش الأمريكي مقطع فيديو يوثّق موقع اختباء زعـيم تنظيـم “داعـش” أبو بكر البـغدادي الذي فـجّـر نفسه مع 3 من أطفاله، وكشفت عن مكان دفـن جـثته.
وقال قائد القيادة الوسطى الجنرال كينيث ماكينزي في مؤتمر صحفي، إن رفـاة البـغدادي دفـنت في البحر بعد 24 ساعة من مقتـله، مبيناً أن القوة المكلفة بتنفيذ العملية قـتلت 5 آخرين كانوا يمثلون تهـديداً للقوات المـهاجمة.
وأضاف ماكينزي أن أعمار الأطفال الثلاثة الذين قـتلوا مع البـغدادي لا تتجاوز 12 عاماً، فيما تولت القوات المـهاجمة حماية 11 طفلاً وجدوا في المجمع السكني الذي كان يختبئ فيه، مشيراً إلى أنه مجمع معزول لا يبعد أكثر من 4 أميال عن مقر القـوات الكردية.
وأوضح أن المعلومات التي حصلت عليها الولايات المتحدة من قوات سوريا الديمقراطية ساهمت في صياغة معالم خطة قـتل زعيـم تنـظيم داعـش، مضيفاً أن العـملية أظهرت قدراتهم على استـهداف عناصر التنـظيم. وفق “أخبار 24”.
Video from press briefing with Pentagon showing footage of the raid on Baghdadi’s compound. Can see US forces approaching the compound: https://t.co/OEDs6N9YXc pic.twitter.com/ozOLRLAd0h
— Jake Godin (@JakeGodin) October 30, 2019
“…at the compound, fighters from two locations in the vicinity of the compound began firing on U.S. aircraft participating in the assault.”
– Gen Frank McKenzie CDR USCENTCOM pic.twitter.com/SkrtHNDs7w
— U.S. Central Command (@CENTCOM) October 30, 2019