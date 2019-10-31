أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن إطلاق خدمة الإفصاح عن العقود للمنشآت، لتنضم لحزمة الخدمات الإلكترونية التي توفرها الهيئة للمكلفين عبر موقعها الإلكتروني؛ حرصاً منها للمساهمة في التحول الرقمي في تعاملاتها وإجراءاتها مع المكلفين.
وأوضحت الهيئة أنه يمكن للمكلف من خلال هذه الخدمة فقط إضافة وعرض العقود المبرمة مع المنشآت الأخرى إلكترونياً، من خلال حساب المكلف في البوابة الإلكترونية لها؛ بهدف تسهيل كل تعاملاته وتنفيذ جميع الخدمات المقدمة للمكلفين.
وستكون خدمة الإفصاح عن العقود الوسيلة الوحيدة لرفع العقود المبرمة مع منشآت أخرى للهيئة، ليتم الوصول لبيانات المكلف في التعاملات مع الهيئة بكل سرعة وسهولة ومن أي مكان وفي أي وقت.
ودعت الهيئة الأشخاص المستفيدين من الخدمة إلى زيارة بوابتها الإلكترونية للاطّلاع على الدليل الإرشادي الخاص بالخدمة، والذي يقدم شرحاً تفصيلياً ودقيقاً لإضافة وعرض العقود المبرمة مع منشآت تجارية أخرى.
وفق “أخبار 24”.