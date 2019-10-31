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أخبار محلية > بالفيديو.. “هايبر لوب”: المسافة بين الرياض وجدة ستستغرق 46 دقيقة ونتطلع لعمل خط بين العاصمة وأبو ظبي
31/10/2019   6:40 ص

بالفيديو.. “هايبر لوب”: المسافة بين الرياض وجدة ستستغرق 46 دقيقة ونتطلع لعمل خط بين العاصمة وأبو ظبي

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قال المدير التنفيذي لمشروع لـ “فيرجن هايبر لوب” جاي وولدر، إن هايبر لوب هو نظام النقل الأكثر تطوراً في العالم، وسيساعد على ربط مناطق في المملكة لم يكن من الممكن ربطها سابقاً.

وأوضح وولدر خلال مقابلة مع قناة “mbc”، أن المسافة بين الرياض وجدة ستستغرق فقط 46 دقيقة، ومن جدة إلى نيوم ستستغرق 40 دقيقة، مشيراً إلى أن هناك تطلعاً لتأمين خط يربط بين الرياض وأبو ظبي في غضون 48 دقيقة.

وأضاف أن الحديث عن الخط الرابط بين أبو ظبي والرياض لا يتعلق فقط بالأشخاص بل بالبضائع أيضاً، مبيناً أنه من المهم وجود هذا الاتصال بين دول الخليج كافة، ليتنقل الأفراد والبضائع بطريقة أسهل.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. “هايبر لوب”: المسافة بين الرياض وجدة ستستغرق 46 دقيقة ونتطلع لعمل خط بين العاصمة وأبو ظبي

أخبار محلية
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