“الانضباط” تغرم النصر والهلال والوحدة والحزم.. وتوقف الصيعري 4 مباريات

قررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم (الأربعاء)، فرض غرامات مالية على نادي النصر ونادي الهلال ونادي الوحدة.
وألزمت اللجنة نادي النصر بدفع 107 آلاف ريال، وذلك إثر قذف الجماهير قارورة مياه أصابت أحد لاعبي الهلال، و20 ألفا على اللاعب حمد المنصور، لنزوله إلى أرض الملعب في ذات المباراة واسمه غير مقيد في كشف المباراة.
وفرضت 15 ألف غرامة مالية على نادي الهلال، لتأخر الفريق في النزول إلى أرض الملعب في الشوط الثاني في ذات المباراة.
كما ألزمت نادي الوحدة بدفع غرامة مالية 20 ألف ريال، وإيقاف لاعب الوحدة محمد الصيعري 4 مباريات، لاستخدامه ألفاظا بذيئة في مباراة فريقه أمام الشباب، وتغريمه 29 ألف ريال. وفق “أخبار 24”.
وغرّمت اللجنة نادي الحزم 40 ألف ريال بسبب دخول اثنين من منسوبيه إلى غرفة تبديل الملابس خلال مباراة الفريق أمام الأهلي.