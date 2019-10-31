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أخبار محلية > حملة “خلك 80”.. تمنح الملتزمين بنظام المرور مكافآت فورية
31/10/2019   12:43 ص

حملة “خلك 80”.. تمنح الملتزمين بنظام المرور مكافآت فورية

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نفّذت الإدارة العامة للمرور حملة “خلك 80″، والتي يتم فيها متابعة قائدي المركبات على الطرق من حيث الالتزام بالسرعة المحددة وحزام الأمان وغيرها من الأمور النظامية، مع منح مكافآت فورية للملتزمين.

وأظهر فيديو نشرته إدارة المرور نماذج ممن تمت متابعتهم بدورية المرور، والتزموا بالنظام والتعليمات، ومُنحوا مكافآت نظير ذلك، منهم مواطنون ووافدون، كما ارتكب البعض مخالفات مرورية، منعتهم من الحصول على المكافأة.

يُذكر أن الحملة نفّذتها الإدارة بالشراكة مع المركز الوطني لسلامة الطرق، وتهدف لنشر التوعية بأنظمة وتعليمات المرور لرفع مستوى السلامة على الطرق.

 

وفق “أخبار 24”.

حملة “خلك 80”.. تمنح الملتزمين بنظام المرور مكافآت فورية

أخبار محلية
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