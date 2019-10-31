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أخبار محلية > “الطيران المدني”: 50 ألف ريال غرامة الناقل الجوي حال مخالفته لائحة حماية حقوق العملاء
31/10/2019   12:41 ص

“الطيران المدني”: 50 ألف ريال غرامة الناقل الجوي حال مخالفته لائحة حماية حقوق العملاء

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كشفت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم الأربعاء، عن أن لائحة حقوق العملاء تنص على فرض غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال على الناقل الجوي حين مخالفته اللائحة أو التعليمات الصادرة بموجبها.

وأوضحت الهيئة أن أحكام اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء يتم تطبيقها على الرحلات المغادرة من المملكة، سواءً كان الناقل الجوي وطنياً أو أجنبياً، والرحلات القادمة بواسطة ناقل جوي وطني ما لم يتم تعويض المسافر وفق أنظمة دولة المغادرة.

وتأتي هذه العقوبة طبقاً للمادة الـ 19 من أحكام اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء، والتي تقضي بها حال الإخلال بالتعويضات المستحقة للعملاء. وفق “أخبار 24”.

“الطيران المدني”: 50 ألف ريال غرامة الناقل الجوي حال مخالفته لائحة حماية حقوق العملاء

أخبار محلية
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