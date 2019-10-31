أبرمت شركة البحر الأحمر للتطوير عقداً لتصميم المطار الخاص بالمشروع، حيث ستقوم شركة التصميم البريطانية العالمية “فوستر وشركاه” بعمل تصميم المطار، الذي سيتسع لنحو مليون مسافر.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر، جون باغانو، أن منح عقد تصميم المطار خطوة بالغة الأهمية، كأول مشاريع البنية التحتية، متطلعا للتعاون مع “فوستر” لوضع تصميم مبتكر يعزز تجربة زوار الموقع، ويحقق أهدافنا بمجال الاستدامة، ويمكّننا من تطوير مطار عصري يجسد روح المستقبل.
وسيشتمل المطار، المقرر اكتماله في عام 2022، على جدول حافل من الرحلات الداخلية والدولية، بطاقة استيعابية إجمالية تصل في ذروتها إلى “900” راكب في الساعة، بتصميم مستدام صديق للبيئة يحاكي جمال المناظر الطبيعية المحيطة بموقعه.
من جانبه، أوضح كبير إداريي تسليم المشروع إيان ويليامسون أن التكنولوجيا الذكية ستلعب دورا محوريا في تطوير المطار، ليكون تجربة وصول مرنة لزوار مشروع البحر الأحمر، منذ لحظة هبوط طائراتهم. وفق “أخبار 24”.
ويُعد مشروع البحر الأحمر أحد أكثر مشاريع السياحة طموحاً في العالم، وهو وجهة فاخرة جديدة يتم إنشاؤها على جزر وساحل البحر الأحمر التي تُعد من أكثر المواقع الطبيعية جمالاً وتنوعاً في العالم، حيث سيسهم في وضع المملكة على خريطة السياحة العالمية.