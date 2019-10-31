أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أمس الثلاثاء، معاشات الضمان الاجتماعي والبرامج المساندة لهذا الشهر في حسابات مستفيدي الضمان الاجتماعي، والتي بلغت 2 مليار و44 مليونا و485 ألف ريال.
واشتمل إجمالي المبلغ المصروف، المعاشات الضمانية والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء، وبدل غلاء المعيشة الشهري للمستفيدين الذين لا يُصرف لهم بدل غلاء المعيشة مع المعاشات التقاعدية.
من جانبه، أوضح وكيل الوزارة إبراهيم المبارك أن قيمة المعاشات الضمانية المصروفة بلغت مليارا و405 ملايين و247 ألف ريال، فيما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 193 مليونا و107 آلاف ريال.
بينما تم صرف مبلغ 102 مليون و646 ألف ريال لدعم جزء من فواتير الكهرباء، بالإضافة إلى مبلغ 343 مليوناً و484 ألف ريال بدل غلاء معيشة، حيث تم إيداع تلك المبالغ في حسابات المستفيدين البنكية بشكل مباشر.
وفق “أخبار 24”.